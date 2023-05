“Ci ha provato | ‘sto sfigato” UeD | choc sull’ex cavaliere | “Ma in macchina così non mi vedono”

(Di martedì 16 maggio 2023) Venerdì scorso Uomini e Donne ha calato il sipario. Maria De Filippi si appresta a ‘staccare la spina’ dopo un’annata decisamente diversa dalle altre. Infatti sia il programma di appuntamenti per eccellenza sia Amici sono arrivati alle fasi conclusive. Mattia Zenzola ha conquistato la vittoria nel popolare talent show, mentre Nicole Santinelli ha scelto Carlo dopo un lungo percorso. Niente da fare, quindi, per Andrea col quale la tronista era stata accusata di aver pianificato tutto. Ma proprio appena finita la stagione Uomini e Donne regala un’altra perla di quelle, lasciatecelo dire, sensazionali. O senza senso, fate voi. Com’era quel detto? Bene o male purché se ne parli. Ecco, il mondo dello spettacolo funziona un po’, no? E allora sentite questa storia: in queste ore è arrivata una clamorosa segnalazione di una donna che ha raccontato un ‘curioso’ episodio ...

(Lev Tolstoj, Anna Karenina ) "Ero intelligente e volevo cambiare il mondo, ora sono saggio e... Amami perché l'amore non esiste e io hotutto ciò che esiste". (Jonathan Safran Foer, Ogni ...utilizzando il nuovo Deodorante Roll - On Dolcezza al Monoï di Respire , con il 98% di ... FLAVIA E IL ROSSETTO IDRATANTE CHE NON IDRATA FLOP TEAM DI APRILE 2023 Questo mese hola tonalità ...Non a caso, la sua preparazione dura un anno, e ogni minimo dettaglio èe riprovato in ... Marco anche trionfatore nella categoria "mi si nota di più sefermo e canto o se mi agito come un ...