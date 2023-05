Christian Stefanelli | l’incontro con Mattia Zenzola dopo la vittoria ad Amici

Leggi su biccy

(Di martedì 16 maggio 2023)terminata l’esperienza adè tornato a casa sua e fra le prime persone che ha rivisto c’è stato. Qualche giorno prima della finalissima la produzione diha fatto rivedere aalcune sue immagini cone la sua reazione è stata questa: “Mio fratello! Madonna quanto gli voglio bene, mi manca tanto“. Per questo motivo non si è stupito nessuno quando è stata pubblicata questa storia qua sotto, ovvero della prima videochiamata fra i due appena è stato reso lo smartphone al ballerino. Come già scritto a inizio articolo i due si sono rivisti appenaè tornato a casa. “Ti voglio un bene dell’anima ...