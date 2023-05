Chi si distinguerà | nel bene e nel male? Nell' attesa dell' edizione 2023 | gli ensemble top e flop che hanno fatto la storia

Leggi su iodonna

(Di martedì 16 maggio 2023) Tutto pronto per il Festival del Cinema di Cannes. La kermesse prenderà il via il 16 maggio, con il primo red carpet di apertura, e continuerà fino al 27 maggio, quando la cerimonia di chiusura vedrà in scena l’assegnazione’ambita Palma d’Oro. Sarà Chiara Mastroianni, figlia’indimenticabile Marcello e di Catherine Deneuve, la madrinaa 76esima. Previsti 11 giorni di proiezioni, eventi, feste blasonate come gli amfAR. Chi sisul tappeto rosso, nele nel? Cannes. I look migliori e peggiori di sempre guarda le foto ...