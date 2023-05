Chi è Soltanovsky | nuovo ambasciatore russo alla Santa Sede

Ivan, fresco di nomina da parte di Vladimir Putin è il veterano della diplomazia russa nuovo ambasciatore in Vaticano The postè Ivan, il nuovo ambasciatore russo in Vaticano appeared first on ...Ivan, fresco di nomina da parte di Vladimir Putin è il veterano della diplomazia russa nuovo ambasciatore in Vaticano The postè Ivan, il nuovo ambasciatore russo in Vaticano appeared first on ...

Chi è Ivan Soltanovsky, il nuovo ambasciatore russo in Vaticano Inside Over

Il diplomatico prende il posto di Avdeev, che era giunto in Vaticano pochi mesi prima della rinuncia di papa Benedetto XVI.Un fedelissimo del presidente, profondo conoscitore dei palazzi europei, tra Ocse, Nato e Consiglio d'Europa. Prende il posto di Avdeev, a cui Bergoglio diede ...