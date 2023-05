Chi è Almudena Amor?

lo guarderà in originale ascolterà la voce di Barack Obama , che appare anche in video, negli ... Il compito è affidato alla giovane psichiatra (l'attriceAmor , 'Il capo perfetto') e al ...lo ha seguito nel corso degli anni non sa se, una volta uscito di prigione, il giovane vorrà ... La giovane psichiatra, Ana Dussel, è interpretata dall'attrice e modella spagnolaAmor, che ...A interpretare la giovane psichiatra Ana Dussel, troviamo l'attrice e modella spagnola...lo ha seguito non è certo su come si comporterà fuori di prigione, se vorrà prendere in mano la ...

I pazienti del dottor Garcia: Su Netflix la serie tv tratta dal romanzo di Almudena Grandes The Wom