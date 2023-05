Chat Lock su WhatsApp | cos’è e come funziona | le ultime novità per proteggere i messaggi

... allerta meteo prorogata 16 Maggio Zerottonove Incidente a Ravello: le precisazioni della Soprintendenza 16 Maggio Zerottonove A Baronissi il 'Festival della Pace' 16 Maggio Tecnologia: la ...... le precisazioni della Soprintendenza 16 Maggio Zerottonove A Baronissi il 'Festival della Pace' 16 Maggio Tecnologia: la nuova funzione di WhatsApp per nascondere le conversazioni 16 ...Whatsapp , la popolare app di messaggistica di proprietà di Meta, continua a innovarsi. La piattaforma, attraverso il proprio blog, ha annunciato l'imminente arrivo di una nuova feature : '', in italiano 'Lucchetto', una funzione in grado di offrire agli utenti la possibilità di archiviare le propriein una cartella protetta, alla quale è possibile accedere soltanto ...

Whatsapp, conversazioni ancora più protette con "chat lock": ecco cos'è TGCOM

WhatsApp is set to add another layer of privacy for users. The instant messaging app, owned by Facebook’s Meta, is introducing a new feature that will mean users are able to lock and hide ...The new feature is called Chat Lock, with Meta – WhatsApp’s parent company – keen to increase security on the widely used messaging app. It will allow you to hide notifications from certain ...