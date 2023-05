Chaos e Cosmos | performance live di Dario Gargiulo e Ciro D’Alessio a Spazio 57

(Di martedì 16 maggio 2023) Venerdì 19 maggio, dalle 18 alle 22, presso57, in Via Chiatamone 57,di: i due artisti lavoreranno in galleria a due opere proprie, microscultura in argento e pittura impressionista-informale, mettendo in scena la dialettica di, creazione e dissoluzione delle forme, metafora della vita e delle dinamiche essenziali della realtà, tema della mostra in corso. Occasione esclusiva e informale per confrontarsi, chiacchierare e vedere all’opera i due artisti nel cuore di Napoli.57, Via Chiatamone 57, all’ interno della mostra in corso, Performacedi...

Scheda Tecnica Artisti: Ciro D'Alessio pittore e Dario Gargiulo orafo Location: Spazio 57, Napoli Titolo, date orari: "" dal 28 aprile al 27 maggio (mar - ven 14.30/19.30; sab 10.00/19.Dal, dunque, nasce l'ordine ile daldove tutto è dissolto, viene generata la linea, la forma.

Venerdì 19 maggio, dalle 18 alle 22, presso Spazio 57, in Via Chiatamone 57, performance live di Dario Gargiulo e Ciro D'Alessio: i due artisti lavoreranno in galleria a due opere proprie, microscultu