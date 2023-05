Champions | rischio squalifica per la finale solo con il rosso

(Di martedì 16 maggio 2023) AGI - Nell'Euroderby di ritorno di Milano i calciatori rischieranno di saltare ladiLeague a Istanbulin caso di cartellino. All'andata furono ammoniti i milanisti Krunic e Tomori e l'interista Mkhitaryan, tutti probabili titolari questa sera, ma in caso di un nuovo giallo non scatterebbe laperché le diffide sono state azzerate dopo i quarti di(articolo 52.04). Quindi i giocatori di Inter e Milan dovranno fare attenzionea un'eventuale espulsione, evento che non è mai da escludere in una sfida così importante e sentita.

Il Milan , dopo la pesantissima sconfitta subita in campionato con lo Spezia, torna in campo al Giuseppe Meazza per affrontare l' Inter nel match valevole per la semifinale di ritorno diLeague 2022/2023 . I ragazzi di Stefano Pioli vanno a caccia di una rimonta molto complicata, ma non impossibile, ripartendo dal 2 - 0 subito all'andata nei primi undici minuti. La buona ...Il grossoperò la squadra di Stefano Pioli lo corre se rimanesse fuori dalla, visto che un'ipotetica cavalcata fino alla finale di Europa League significherebbe ricavi per circa 20 -...La stagione del Milan potrebbe rivelarsi fallimentare, con la qualificazione ine un tonfo nel derby, ma non tutti credono che converrebbe perdere Pioli. Maldini e Massara stanno già pensando alla strategia per rilanciare il Milan nella prossima stagione. ...

AGI - Nell'Euroderby di ritorno di Milano i calciatori rischieranno di saltare la finale di Champions League a Istanbul solo in caso di cartellino rosso. All'andata furono ammoniti i milanisti Krunic ...