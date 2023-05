Champions | Pioli | Inter ha meritato | Milan deluso

(Di martedì 16 maggio 2023)o, 16 mag. (Adnkronos) - "Non è giusto parlare di voglia di giocatori, l'poi hama parlare di voglia dei giocatori non mi sembra corretto". Lo ha detto il tecnico delStefanoa Sky nel post partita didiLeague. I nerazzurri hanno vinto entrambi gli euroderby e si sono qualificati per la finale. "Cosa è mancato? Siamo mancati nei primi 15 minuti della partita d'andata che poi hanno condizionato anche la partita di stasera. Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo dove abbiamo creato 2-3 occasioni da gol, si poteva cambiare l'inerzia della partita. Peccato essere arrivati fin qua con grande merito, speravamo di andare in finale". "Se sono l'allenatore piùdel mondo? Sì, ...

