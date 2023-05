Champions League | quando si gioca e dove la finale? Data e dove vederla in tv e streaming

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 maggio 2023) L’attesa è tanta, i tifosi sono già in trepidazione: questa sera si giocherà la semidi ritorno tra Inter-Milan, domani sarà la volta di Manchester City-Real Madrid. E la domanda è solo una:si giocherà ladi? Evedere questa partita, la finalissima, in diretta tv ee a che ora siladi? La finalissima diè in programma sabato 10 giugno e si giocherà presso l’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21.00 CET (22.00 locali). L’impianto è stato aperto ...