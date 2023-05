Champions League – Inter-Milan | la diretta del derby | LIVE NEWS

L'amore per la propria squadra del cuore è cieco, a volte anche temerario. È così che due tifosi di Inter e Milan hanno scelto di tatuarsi una finale diche... non si è ancora giocata. Anzi, per uno dei due questa finale non ci sarà mai.Il comunicato della Curva nord dell'Inter in vista della semifinale di ritorno contro il Milan. Tutti i dettagli Lz Curva Nord dell'Inter ha rilasciato un comunicato a ridosso del fischio d'inizio ...Commenta per primo Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di Inter e Milan per il match valido per il ritorno delle semifinali di. INTER (3 - 5 - 2) : Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko MILAN (4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo ...

Il Milan ritrova Rafael Leao dal 1' per la semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter. Dopo il problema muscolare che lo ha tenuto fuori nella gara d'andata, il portoghese è tra i ...[themoneytizer id=”99064-6] A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Milan, gara valida per la semifinale di ritorno di Champions League, le due suqdre hanno comunicato le proprie formazioni uffi ...