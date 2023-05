Champions League – Inter-Milan 1-0 | gol di Lautaro Martinez | LIVE NEWS

L'entusiasmo dei tifosi prima di cominciare, la rivalità sugli spalti e con le coreografie, i numerosi vip presenti e le giocate dei protagonisti sul campo: il derby è l'evento che ha rubato l'occhio ...510 Fascino, blasone, storia. Milano è pronta per il penultimo atto, la semifinale di ritorno di, l'ultimo passo prima della finale di Istanbul del prossimo 10 giugno, allo stadio Ataturk. Ma questa sera, alle ore 21, il Giuseppe Meazza in San Siro, si vestirà dei colori delle ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio San Siro, Inter e Milan si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di...

L’Inter giocherà la Finale della Champions League 2022-2023. I neroazzurri sono riusciti a vincere il rovente derby della Madonnina contro il Milan, dopo aver regolato le portoghesi Benfica e Porto ...La Finale della Champions League 2023 si giocherà sabato 10 giugno (ore 21.00) allo Stadio Ataturk di Istanbul. Sarà la metropoli turca a ospitare l'atto conclusivo della massima competizione europea ...