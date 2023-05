Champions League | data | orario e stadio della finale

MILANO. L'Inter supera il Milan per 1 - 0 nella gara di ritorno della semifinale di. Il gol di Lautaro Martinez al 74'. Con questo risultato Inter in finale diper la prima volta dal 2010. Il 10 giugno a Istanbul i nerazzurri affronteranno la ...... ma dopo il derby di ritorno andato in scena a San Siro si conosce ora anche quale tra le due squadre milanesi sarà protagonista della finale della2022 - 23 ...C'è solo l'Inter. O meglio, c'è stata solo l'Inter nei due atti dell'Euroderby : Inzaghi e i suoi raggiungono la finale dicon pieno merito. Le speranze del Milan di tornare a Istanbul si spengono dopo 11', quando sui piedi di Brahim Diaz capita l'occasione giusta - con il timing perfetto - per poter ...

È l'Inter la prima finalista dell'edizione 2023 della Champions League. Nella finale di Istanbul il prossimo 10 giugno i ...