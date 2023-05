Champions | Inter-Milan 1-0 | gol di Lautaro | nerazzurri in finale

(Di martedì 16 maggio 2023) (Adnkronos) - L'batte ilper 1-0 con gol dinel ritorno della semidiLeague e, dopo la vittoria per 2-1 nel derby d'andata, conquista la qualificazione allain programma a Istanbul il prossimo 10 giugno. Iallenati da Inzaghi aspettano una tra Manchester City e Real Madrid, che in Inghilterra si affrontano mercoledì 17 maggio nel ritorno della semidopo l'1-1 dell'andata in Spagna. LA PARTITA - Si comincia con aggressività da entrambe le parti. Nessuno tira indietro la gamba, il match vienerotto per 4 falli nei primi 3 minuti. Theo Hernandez e Barella non trovano la porta da fuori area. La prima vera, colossale occasione all'11' capita al. I ...

ROMA - La presenza di un'italiana era già certa da quando Milan esi sono ritrovate a giocarsi da avversarie la semifinale, ma dopo il derby di ritorno andato ...della finale della...L'può fare festa e tornare in finale diLeague 13 anni dopo la vittoria a Madrid .- MIlan, le chiavi della partita Il Milan è atleticamente meno brillante dei nerazzurri in ...Doppia vittoria dell'nell'euroderby e i nerazzurri di Simone Inzaghi sono la prima finalista dellaLeague Dopo 13 anni l'torna in finale diLeague: i nerazzurri superano il Milan, vendicando la semifinale del 2003 con il doppio successo: 2 - 0 all'andata, 1 - 0 questa sera, con il gol di Martinez. I ...

È in corso Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Champions League 2022-2023. La società ha ufficializzato il dato sugli spettatori presenti. SPETTATORI SAN SIRO – Sono 75.567 gli spettatori present ...Come prevedibile il Milan prova a partire all’attacco, cercando immediatamente di segnare per mettere pressione all’Inter. La gara è nervosa e molto spezzettata, ma è la squadra di Pioli la prima a re ...