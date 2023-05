Champions | 12 milioni di incasso per derby | è record

(Di martedì 16 maggio 2023) IldiLeague è da: la sfida tra Inter e Milan, valida per le semifinali di ritorno, ha portato nelle casse del club nerazzurro oltre 12,5di euro dal botteghino. Si ...

...che l'hanno rilanciata nella corsa alla qualificazione alla prossima edizione della- ...dove verrà polverizzato il record d'incassi di sempre per il calcio italiano - superati i 12- .Sul terzo gradino del podio un'altra sfida di questa stagione al Meazza, ovverosia la gara giocata tra Milan e Tottenham negli ottavi dicon un incasso pari a 9,1di euro. . 16 ...Il Psg ha necessità di liberarsi dei loro stipendi Parigi (Francia) 14/02/2023 -League ... I suoi agenti sono convinti che possa fruttare, sul mercato, almeno 70. 'Oggi, per ...

Inter e Milan ingrossano il portafogli con la Champions: sono circa 130 i milioni fin qui incassati Milan News

In un San Siro stracolmo i rossoneri tentano l’impresa dopo la sconfitta per 2 a 0 nella partita all’andata. I nerazzurri puntano la finale ...Il derby di Champions League è da record: la sfida tra Inter e Milan, valida per le semifinali di ritorno, ha portato nelle casse del club nerazzurro oltre 12,5 milioni di euro dal botteghino. (ANSA) ...