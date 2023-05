Cessione Sampdoria | offerta Barnaba insufficiente per le banche? Attesa anche la proposta di Mincione

Commenta per primo Dopo la notizia dell'offerta vincolante inviata da Alessandro Barnaba per la, trapelano altre indiscrezioni in merito ai possibili soggetti interessati al club. Il nome nuovo, l'ultimo in ordine cronologico, è quello del patron del Leeds Andrea Radrizzani, già ...Commenta per primo L'offerta per ladi cui si vocifera da settimane, tra rumors indiscrezioni e possibilità, è finalmente arrivata. Nelle ultime ore il finanziere romano Alessandro Barnaba pare aver depositato la prima offerta ...... i giocatori dell'ultima promozione in A Dopo undici stagioni consecutive nel massimo campionato, laretrocede aritmeticamente in Serie B. I blucerchiati mancano dalla Serie B dal 2011/12, ...

Cessione Sampdoria, arrivata l'offerta vincolante di Barnaba: i dettagli Calciomercato.com

Ieri finalmente si è diffusa la voce dell'offerta fatta da Alessandro Barnaba per rilevare la Sampdoria. Si tratta della quinta dallo scorso 10 dicembre ad oggi, e rispetto alla precedente offerta l'i ...Dopo la notizia dell'offerta vincolante inviata da Alessandro Barnaba per la Sampdoria, trapelano altre indiscrezioni in merito ai possibili soggetti interessati al club. Il nome nuovo, l'ultimo in ...