Cesena | il pianto disperato del gatto intrappolato dall' acqua

(Di martedì 16 maggio 2023) Un miagoliomentre tutto intorno c'èe fango. E' il 'grido d'aiuto' straziante, che si sente nel video postato su Twitter'ex parlamentare Pd Marco Di Maio: "E' un", conferma Di Maio prima di interrompere la ripresa che angoscia e commuove. "Questa è la situazione a, in Romagna - scrive poi nel post a corredo del video - . Situazioni analoghe 10 giorni fa a Faenza, a breve succederà lo stesso in altre città. Una terra che sta subendo una devastazione senza precedenti a causa di un'eccezionale ondata di pioggia". Dopo lo straripamento del fiume Savio la città è completamente invasa. E sui social si moltiplicano i video dei danni. "Ho giusto casa a 500 metri in linea d'aria verso il centro, e al piano terra per giunta", scrive ...