(Di martedì 16 maggio 2023) Ala situazione sempre più grave, molte le persone bloccate sui tetti in città e nella provincia. Diverse persone si sono messe in salvo nuotando. Altre salvate dai vicini, come lache a pianterreno ha chiesto aiuto, rimasta bloccata con unapiccola. Alcune persone, probabilmente dei vicini, si sono tuffate e sono riuscite a salvare tutte e due, mentre lacresceva rapidamente.

Il Savio è straripato in centro a, mentre diverse zone di Pesaro sono allagate a causa delle esondazioni in diversi punti del territorio del torrente Genica che attraversa la città. Il Comune ...

Cesena, drammatico salvataggio a nuoto di una donna e la sua bambina intrappolate dalla piena Repubblica TV

È uno dei video più drammatici dell'alluvione che si sta abbattendo sull'Emilia Romagna. A Cesena, in particolare, l'acqua alta ha portato molte persone a rifugiarsi sui tetti e molte si sono messe in ...Allerta rossa in vigore in gran parte dell'Emilia-Romagna, colpita dal maltempo da lunedì sera, dove 901 persone sono state sfollate, quasi tutte a titolo precauzionale a causa delle piene… Leggi ...