Cesena | drammatico salvataggio a nuoto di una donna e la sua bambina intrappolate dalla piena

Un film già visto. Ma ogni volta. L'alluvione che ieri ha colpito l'Emilia - Romagna (specialmente nelle zone di, Forlì, Ravenna, Faenza, Bologna, Riccione, Lugo) e le regioni vicine di Marche, Abruzzo e Toscana (......da una frana in collina nel giardino della sua casa a Casale di Calisese tra il comune die ... Il quadro potrebbe dunque essere anche molto più. "Sono quattromila gli sfollati a causa ...la situazione sempre più grave, molte le persone bloccate sui tetti in città e nella provincia. Diverse persone si sono messe in salvo nuotando. Altre salvate dai vicini, come la donna che a ...

La tragedia è avvenuta a Casale di Calisese tra i comuni di Cesena e Montiano. "Al momento abbiamo otto ... criticità man mano che ci si avvicina al territorio romagnolo. Drammatiche notizie arrivano ...Non cessa l’allarme per il maltempo: non sono previste piogge, ma preoccupaziona alta per la criticità idraulica e idrogeologica ...