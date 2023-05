Certificazione B2 Inglese | i Migliori Corsi Online

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 16 maggio 2023) Se desideri migliorare le tue competenze linguistiche ine dimostrare la tua capacità di comunicare in modo efficace, laB2 inè un obiettivo che devi porti. In questo articolo, ti forniremo una panoramica completa di cosa sia esattamente laB2, come ottenerla e come può migliorare la tua Carriera, sia come dipendente privati che pubblico. Cos’è laB2 inLaB2 inè un riconoscimento ufficiale delle tue competenze linguistiche nel quadro del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR). Rappresenta un livello intermedio-superiore di competenza linguistica. Questo significa che hai raggiunto la capacità di comunicare in modo efficace in una ...