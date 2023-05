Centrodestra avanti nelle comunali | al Centrosinistra Brescia

Brescia e Teramo restano al centrosinistra. Ilvince a Treviso, Imperia, Latina e Sondrio . E' questo il bilancio del primo turno ... Solo a Siena èil centrosinistra . L'affluenza ...con il 29,5% Nicoletta Fabio delcontro il 29,3% di Anna Ferretti, candidata sostenuta da Pd e Sinistra italiana. Fuori con il 22,5% Fabio Pacciani con le sue liste civiche ...Mentre sono 48 su 80 le sezioni scrutinate il sindaco uscente, recentemente sfiduciato, Francesco Persiani, fautore nel 2018 del passaggio della città al, ècon il 34,12% delle ...

A Pisa centrodestra avanti, cerca la vittoria subito Agenzia ANSA

Il primo turno delle Comunali finisce 4-2 per il centrodestra, che sfiora il quinto gol nella notte a Pisa. Tra due settimane si conoscerà il risultato finale. Un test importante, perché era chiamato ...La senatrice Leonardi, coordinatrice di FdI: ora comincia un’altra partita e la giochiamo per vincere. “A Porto Sant’Elpidio spero che le forze alternative al centrosinistra appoggeranno il nostro can ...