Ceferin | «Inter-Milan | grande atmosfera! Calcio italiano sta tornando»

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 maggio 2023) Aleksanderha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di, semifinale di ritorno di Champions League ATMOSFERA – Queste le parole del presidente dell’UEFA Aleksander: «Unaatmosfera, davvero sono stato sorpreso di aver visto una cosa del genere. Penso sia una serata per il, questa sera è al top come negli anni 90?. Significato di questa partita? La cosa più importante è che ilstiaa fare un ottimo lavoro, le infrastrutture sono ancora di basso livello. Ma ci sono due squadre in Champions League, due in Europa League, ed una in Conference League. Chi vincerà? Non lo so (ride, ndr)».-News - Ultime notizie e ...