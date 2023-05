Cecchi Paone a Mattino Cinque | «Ecco quanti chili ho perso all' Isola dei Famosi»

All'Isola dei Famosi 2023 Alessandroannuncia: 'Voglio adottare la figlia del mio compagno'. Durante la puntata del reality ...Dopo Simone Antolini ,, Predolin e Claudia Motta , ieri anche Fiore Argento ha deciso di abbandonare l'Honduras e tornare in Italia. Molto probabile che quindi la produzione del ......Leoni Gian Maria Sainato Naufraghi tornati in Italia Claudia Motta - 14 giorni in Honduras Marco Predolin - 14 giorni in Honduras Simone Antolini - 24 giorni in Honduras Alessandro- 24 ...

Simone Antolini: Melissa è mia figlia, l'ho avuta a 17 anni, Alessandro Cecchi Paone vuole adottarla Fanpage.it

Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone sono stati senza ombra di dubbio i protagonisti indiscussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. La scorsa settimana la coppia ha deciso di abbandonare ...Alessandro Cecchi Paone, ospite di Mattino Cinque con Federica Panicucci, ha raccontato di aver perso 12kg all’Isola dei Famosi, alla quale ha ...