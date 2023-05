Cecchi | «Inzaghi | che senso ha fare polemica? Inter schiaccia sassi!»

(Di martedì 16 maggio 2023)non condivide quanto detto dasull’arbitro della semifinale di ritorno di Champions League. Il giornalista,venuto sulle frequenze di Radio Sportiva, esprime un pensiero su-Milan (vedi probabile formazione) FUOCO E LOGICA – Stefanodice la sua sulla semifinale di ritorno di Champions League che si giocherà questa sera frae Milan. Il giornalista, nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, afferma: «Nessuno parlava dell’arbitro e Simonetira fuori la cosa. Ma cheha? Siccome il Milan ha quattro francesi allora non lo può essere l’arbitro. Per meè un bravo allenatore che sta allenando con un vento contrario che arriva dalle stanzeiste. ...

