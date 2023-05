“C’è uno bravo e che fa guadagnare la Rai | che facciamo? Cacciamolo!”

(Di martedì 16 maggio 2023) «Ragazzi io non voglio essere epurato, occhio a quello che dite. Già immagino la riunione dei vertici Rai : c'è uno, che? Cacciamolo via. C'è uno che fala Rai, via». E anche...

I più intraprendenti possono invece decidere di percorrere circa 70 chilometri per arrivare presso il villaggio di Buendia: qui prende vita la Ruta del Las Caras,dei cammini più curiosi e ...dei maggiori limiti che blocca gli automobilisti sull'acquisto sfrenato di veicoli a zero emissioni è senza dubbio la scarsa autonomia, la paura di rimanere senza energia vista la carenza di ...... eppure non sempre il BelPaese balza agli onori della cronaca internazionale per quel "Open to Meraviglia" che è diventato molto di più dislogan pubblicitario di una campagna promozionale ...