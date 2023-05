CdS – Il Napoli ci riprova con Frattesi | i contatti

(Di martedì 16 maggio 2023) Ilha vissuto un anno da protagonista e si prepara per la prossima stagione. Sì, perché il club guidato da Aurelio De Laurentiis vuole lasciare il segno, non solo sul campo, ma anche sul mercato. Il Corriere dello Sport, infatti, ha dedicato uno spazio ad un altro ipotetico colpo degli azzurri, Davide. Il L'articolo

... Giancarlo Panico (docente presso l'Università "Federico II" die co - curatore del volume), ...Merico (professore associato presso l'Università degli Studi di Salerno e coordinatore delin ...... Giancarlo Panico (docente presso l'Università "Federico II" die co - curatore del volume), ...Merico (professore associato presso l'Università degli Studi di Salerno e coordinatore delin ...Notizie Calcio- Antonio Giordano , giornalista Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di "ForzaSempre" condotto da Gianluca Gifuni: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

CdS – Napoli, nuovi obiettivi di mercato: i nomi MondoNapoli

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul rinnovo di Luciano Spalletti. Questa é una settimana decisiva per la società e per il tecnico, sottolinea il quotid ...L'edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano ...