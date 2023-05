Catena Fiorello | la malattia che l’ha colpita e l’affetto di Rosario

Leggi su tpi

(Di martedì 16 maggio 2023) Qualeha avuto, ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1? La scrittrice e autrice tv, sorella die Beppe, in passato ha avuto un tumore al seno. A rivelarlo è stata lei stessa in diverse occasioni. Anche in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha svelato che il fratelloè stato il primo a starle vicino in quei momenti. “Da quando papà è morto, nel ’90,fa tutto quello che faceva lui – ha raccontato -. Si occupa dei compleanni di mamma come delle malattie di famiglia. Quando mi sono operata di tumore al seno, il primo ad arrivare in ospedale, alle sette del mattino, è stato lui. Ha fatto ridere tutti i medici che mi stavano portando in sala operatoria”. In merito alla sua famiglia,ha rivelato che “siamo ...