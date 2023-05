Catania | scoperto un vasto sistema di usura | ' tassi' fino al 490%

(Di martedì 16 maggio 2023) Dall'alba di oggi la Polizia di Stato è impegnata in una vasta operazione, coordinata dalla Procura Distrettuale etnea, su un diffuso e sommersodi prestiti a strozzo , con elevati...

Dall'alba di oggi la Polizia di Stato è impegnata in una vasta operazione, coordinata dalla Procura Distrettuale etnea, su un diffuso e sommerso sistema di prestiti a strozzo , con elevati tassi ...Anche i genitori, del tutto ignari, hannotardi la seconda vita da scrittrice della ... in provincia di Caserta e il 28 maggio alle 16 nella Libreria Ubik I Portali, a. E infine l'...Anche i genitori, ha confessato la scrittrice ammettendo di avere 'la tachicardia', hanno... in provincia di Caserta e il 28 maggio alle 16 alla Libreria Ubik I Portali di. 'Questa ...

Catania, scoperto in meno di 24 ore il ladro della bici rubata nei ... Catania News

Dall’alba di oggi la Polizia di Stato è impegnata in una vasta operazione, coordinata dalla Procura Distrettuale etnea, su un diffuso e sommerso sistema di ...I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, con la collaborazione dei colleghi della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura Distrettuale della Repubblica di Catan ...