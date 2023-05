Castellano UniMi | ' ravulizumab blocca i danni della Seu atipica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Milano, 16 mag. (Adnkronos Salute) - "Il nuovo farmaco monoclonalele manifestazioni renali ed extrarenaliSindrome emolitico-uremica (Seu)in modo efficace e sicuro., di cui è stato approvato il rimborso, ha un importante meccanismo d'azione. Inibisce la componente C5 del sistema del complemento per molto più tempo. I pazienti non devono tornare in ospedale ogni 15 giorni, ma ogni 8 settimane. Questo è dovuto alla capacità dell'anticorpo di non essere degradato dai sistemi cellulari, quindi può essere riutilizzato per inibire nuovamente il sistema del complemento, evitando iai reni e agli altri organi". Lo ha detto Giuseppe, direttore di Struttura complessa, professore associato di Nefrologia all'Università degli Studi di Milano, ...