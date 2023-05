(Di martedì 16 maggio 2023) Come spesso capita l’ex talento barese ha usato toni forti per esprimere le sue considerazioni durante la puntata della Bobo Tv PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La stagione sta volgendo al termine ma sono ancora tanti gli obiettivi da raggiungere da parte delle squadre italiane sia in campo nazionale che, soprattutto, internazionale. Oltre Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

attacco di Antonioverso Massimiliano Allegri e il suo staff per il lavoro svolto fino ad oggi alla Juventus : 'Per quanto riguarda la Juventus darei un suggerimento alla società: ...... ovvero Lele Adani , da semprecontro Allegri e contro chi, a suo giudizio, tuteli in modo indebito l'allenatore, sempre tenuto al riparo da domande scomode. "Ancora negr***"....Prima l'attacco a, che su twitch è semprenei suoi commenti: "Lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio. Se fanno critiche alla Roma o Mourinho non interessa, loro si ...

Cassano, durissimo attacco a un portiere: “E’ una pippa” Sport News.eu

Per Antonio Cassano il Milan non ha nessuna speranza di ribaltare il risultato nella semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter e ...Molto spesso gli autovelox sono utilizzati dalle amministrazioni locali per “fare cassa” piuttosto che per garantire maggiore sicurezza sulle strade. Autovelox: i numeri parlano chiaro. I dati sugli ...