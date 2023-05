Caso Varriale | ascoltata la seconda donna che l’ha denunciato

Leggi su 361magazine

(Di martedì 16 maggio 2023) Il giornalista è sotto indagini Da oltre un anno vanno avanti le indagini a carico di Enrico. Il giornalista, per anni volto di Rai Sport e delle trasmissioni sportive della rete pubblica è accusato di stalking e violenza. Nelle ultime ore, il Tribunale di Roma, ha sentito lae presunta vittima del giornalista a processo appunto oltre che per stalking anche per lesioni. Laè stata laa denunciaresu cui pendeva una prima denuncia di un altrache poi si è costituita parte civile. Il giornalista aveva a sua volta spiegato di essere stato maltrattato dalla prima con tanto di occhio nero, ipotesi smentita dalla. «Venni a sapere dai giornali che aveva picchiato unae mi allontanai da lui – ha ...