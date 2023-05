Casa | Wikicasa | Tassazione e canone concordato strumenti contro caro - affitti

(Di martedì 16 maggio 2023) La 'rivolta'il '' che vede in prima fila gli studenti ha posto l'accento su una situazione storicamente difficile ma che oggi porta a scenari in cui nelle grandi città di tutta ...

Casa, Wikicasa: "Tassazione e canone concordato strumenti contro ... Adnkronos

(Adnkronos) – La ‘rivolta’ contro il ‘caro affitti’ che vede in prima fila gli studenti ha posto l’accento su una situazione storicamente difficile ma che oggi porta a scenari in cui nelle grandi citt ...«Prezzi folli a Milano», un refrain che rischia di diventare dato assodato della realtà: a Milano la casa non la trovi, a meno di sborsare prezzi altissimi, sia per gli affitti, sia soprattutto, per a ...