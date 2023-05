Casa | Ciriani | misure su caro-affitti in altro dl | mera questione tecnica**

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - “L'emendamento del governo che mira a promuovere la parità di genere negli appalti pubblici e quello sulle residenze universitarie sono stati già presentati ieri sera alle Commissioni prima e quinta della Caa cui è stato assegnato il decreto-legge n. 51/2023 che è stato ritenuto il veicolo normativo più idoneo ad ospitarli per omogeneità di materia. Si tratta di unatecnica, senza nessun risvolto politico”. Lo puntualizza il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca

Naturalmente, Meloni nelle vesti di padrona di, ma soprattutto nelle vesti di indomita ... LucaMeloni: gli uteri non si affittano, maternità non in vendita, i figli non sono... Gli ...... Luca: "per avvicinare i giovani alle istituzioni", precisa. Nelle ipotesi che circolano ... con un impiego "esclusivo sul territorio nazionale" e la possibilità di pernottare a, per "...Sia inFratelli d'Italia che nella Lega, dove Matteo Salvini più volte ha parlato del ritorno ... Anche Luca, ministro dei Rapporti col Parlamento, da Udine parla di una 'piccola naja': '...

**Casa: Ciriani, misure su caro-affitti in altro dl, mera questione ... Il Tirreno

Sarà l'emozione di vedersi regalare il cappello con la penna bianca da generale (subito indossato per assistere alla parata). Sarà che «oggi è la festa della mamma, ...Con due ospiti d’eccezione: il ministro per i rapporti con il parlamento Luca Ciriani e il deputato Emanuele Loperfido ... la prima volta perché «è stato nel 2014, a Pordenone, in casa». Avanzano ...