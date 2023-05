Caro Porro | io mi alzavo alle 5 30 | sono disgustata da quelle tende

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 16 maggio 2023)Nicolauna ex studentessa pugliese. Sto leggendo in questi giorni delle proteste dei giovani a Milano e Roma a e sinceramentedivertita eallo stesso tempo, e ti spiego perché: ho fatto per cinque anni la pendolare, percorrendo ogni giorno, in treno, 45 – 50 km in treno (più la strada da casa mia alla stazione e dalla stazione all’università). Mi svegliavo5:30 di mattina per prendere posto in aula, perché volevo stare nelle prime file. Rimanevo in università a studiare nel pomeriggio e poi me ne tornavo a casa. Mi stancavo tanto, ma ero felice di arrivare a fine giornata soddisfatta, pronta per ricominciare il giorno dopo. I miei genitori non avrebbero potuto permettersi un’università fuori dalla Puglia e così ho scelto quella più vicina a me, tra ...