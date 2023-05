Carnevale | “Samardzic al Napoli? sapete cosa ho detto a Zielinski”

...corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea, ...al Napoli Io me lo auguro anche se è ancora giovanissimo. È un 2002 ed è molto forte. Non ...Notizie Calcio Napoli - A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea, osservatore Udinese: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieQuanto vale Quindi, se va via, un altro attaccante così lo trova Per esempio Conclude

Il responsabile degli scout dell'Udinese Andrea Carnevale ha parlato ai microfoni di Radio CRC ... Penso che Pozzo si sia complimentato con De Laurentiis. Samardzic al Napoli Io me lo auguro anche se ...A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea Carnevale, osservatore Udinese. “Quando il Napoli ha vinto lo scudetto qui a Udine l’ho vissuto d ...