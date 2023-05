Il, riporta 'L'Equipe', ha presentato, presso il tribunale commerciale di Nantes , la richiesta di un maxi - risarcimento da 110 milioni di euro più gli interessi per le perdite legate alla ...Ilha iniziato una causa civile contro il Nantes per il trasferimento di Emiliano Sala , calciatore argentino morto a causa di un incidente aereo durante il viaggio in Galles . Dopo ver ...Continassa, all'indomani della semifinale Real Madrid vs Manchester, ore 11;00, la squadra si sta allenando agli ordini di Landucci. Fagioli : 'Mister, i dieci ... prima della finale di, ...

Cardiff City, UFFICIALE: addio a un ex Inter Calciomercato.com

Il Cardiff City, che ha concluso il campionato di Championship al 21° posto riuscendo a centrare la salvezza, ha confermato che Sabri Lamouchi non sarà il tecnico della prossima stagione perché non ...Il francese ha subito una lesione al retto femorale. Lo spagnolo fuori agli ottavi di finale. Lulic torna a Roma per il 26 maggio. Il Cardiff City fa causa al Nantes ...