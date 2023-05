Capo ufficio aggressivo? Il boss “piranha” non è più di moda

Leggi su iodonna

(Di martedì 16 maggio 2023) I bulletti non esistono solo nelle scuole. Mascherati da imprenditori visionari e dirigenti determinati a ottenere il massimo, si trovano anche nel mondo degli adulti. Girano spavaldi nei luoghi di lavoro, sostenuti dalla convinzione che l’arroganza e la ruvidezza a certi livelli di carriera rappresentino delle qualità da sfoggiare come le mostrine sulle uniformi. Leggi anche › Dall’ansioso al disorganizzato, l’identikit dei 5 colleghi-tipo. E come lavorarci meglio Worry Burnout: i consigli dell’esperta per superare lo stress da quarta ondata guarda le foto ...