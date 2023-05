Capitani coraggiosi | fari del mare nostrum

Leggi su panorama

(Di martedì 16 maggio 2023) Sono uomini di, manager di aziende solide, motivatori di capitale umano. Sono cavalieri del lavoro, creativi, progettuali, business oriented. Sono uomini mossi da una grande passione, anzi grandissima, quella per la nautica. A loro, aidell’industria del, una delle eccellenze del made in Italy, è dedicato il nuovo numero di Panorama Collezione. «Siamo l’unica realtà al mondo a costruire yacht su misura sotto i 40 metri. Sopra è consuetudine» racconta Massimo Perotti, fondatore e amministratore delegato di Sanlorenzo. «C’è bellezza anche nei numeri. A tal proposito voglio darne uno a cui tengo molto, 95. Il 95 per cento della forza di questa azienda è rappresentata da chi lascia i cancelli tutte le sere. In Ferretti siamo una legione romana» spiega Alberto Galassi amministratore delegato del Gruppo da oltre un ...