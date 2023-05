Canone RAI | c’è il rimborso per gli anziani | buone notizie dal Governo

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 16 maggio 2023) Se hai più di 75 anni lo Stato ti rimborsa il pagamento delRAI. Ecco come richiedere indietro i soldi spesi. Sempre meno persone guardano la televisione in maniera tradizionale. Questo è solo uno dei motivi per cui ilRAI è sempre meno tollerato dagli italiani, che preferirebbero veder investiti altrove quei 90 euro all’anno. Agli, tuttavia, vengono restituiti i soldi. Per gliilprevede ildelRAI – ANSA – ilovetrading.itIlMeloni ha deciso per una importante scrematura di tutti quei pagamenti obbligatori per i cittadini che possono essere di troppo in clima di crisi economica. Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina la situazione economica delle famiglie italiane si è fatta via via ...