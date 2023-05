Canoa slalom | i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo | 14 azzurri ad Augsburg

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) Dopo quattro test selettivi e le gare dei Campionati Italiani, viene svelata finalmente la composizione della Nazionale diche disputerà ladidel, che si disputerà ad, in Germania, dall’1 al 4 giugno. Nel kayak maschile saranno in gara Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Davide Ghisetti, mentre nel kayak femminile ci saranno Stefanie Horn e Chiara Sabattini, che potrebbero essere affiancate da Marta Bertoncelli, la quale sarà certamente protagonista nella canadese femminile assieme ad Elena Borghi ed Elena Micozzi. Nella canadese maschilePaolo Ceccon, Raffaello Ivaldi e Martino Barzon, infine nella nuova specialità olimpica del kayak cross saranno in gara tra gli uomini Tommaso Barzon e ...