Cannes 76 al via | tre film italiani a caccia di premi sulla Croisette

teme le proteste Potrebbe saltare la corrente elettrica e il festival direstare al buio, potrebbe esserci una protesta a sera sul red carpet in solidarietà con l'Ucraina, contro il ...2023: il festival alcon un ritorno da re per Johnny Depp La difesa di"Non lo pensava quando è venuta a, a meno che non soffrisse di una folle dissonanza cognitiva" , ha ...Proiezioni film del 76° Festival di. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 27 maggio (... Sede della Federazione Operaia Sanremese inCorradi 47, ingresso gratuito 17.30 - 19.00 . 'La ...

Cannes 2023, il programma del festival del Cinema al via da oggi Sky Tg24

Il programma del Festival di Cannes ha svelato la durata ufficiale del quinto capitolo di Indiana Jones, l'anteprima mondiale si terrà proprio sulla Croisette giovedì 18 maggio. NOTIZIA di LUCA ...Di seguito un lungo estratto dell’intervista al direttore del Marché du Film di Cannes Guillaume Esmiol, pubblicata su Box Office del 15-30 maggio 2023 (n. 5). Per leggere il testo integrale clicca ...