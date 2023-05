Cannes 2023 | il festival al via con un ritorno da re per Johnny Depp

(Di martedì 16 maggio 2023) Ildisi aprirà con il film Jeanne Du Barry, proiettato dopo la cerimonia di apertura con madrina Chiara Mastroianni, che permetterà adi ritornare in scena dopo accuse e scandali. Tra qualche ora prenderà il viae l'appuntamento cinematografico sulla Croisette prenderà il via alle 19 con la cerimonia di apertura, seguita dalla proiezione, fuori concorso, del film Jeanne Du Barry che segna ildicome protagonista nel mondo del cinema. La serata potrà contare anche su un po' di Italia: la madrina di questa 76esima edizione sarà infatti Chiara Mastroianni. La prima giornata della 76esima edizione Ildi, in ...

distillo, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: distillo. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it.Motivi per protestare, insomma, ce ne sono abbastanza. Il delegato generale Thierry Frémaux minimizza e confida nel dialogo tra istituzioni e parti sociali, ma avverte: «Per due settimane Cannes ...