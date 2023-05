Cannes 2023 | festival al via tra star e polemiche | apre Johnny Depp

(Di martedì 16 maggio 2023) Stasera il tappeto rosso inaugurale. Attesi Harrison Ford, Leonardo Di Caprio e Phoebe Waller-Bridge. Italia in concorso con Bellocchio, Moretti e Rohrwacher Ildipartirà ufficialmente stasera con la premiere mondiale di Jeanne du Barry di Maïwenn, anche protagonista del film al fianco di, nei panni di re Luigi XV. I più grandi nomi del cinema internazionale sono attesi in Costa Azzurra per la 76esima edizione della kermesse. Harrison Ford, Leonardo Di Caprio e Phoebe Waller-Bridge saranno tra leche i fan sperano di vedere sul tappeto rosso. I film di maestri come Martin Scorsese, Wes Anderson e Ken Loach sono in anteprima al, insieme a tanti altri. L’Italia spera nell’affermazione dei ben tre titoli tricolori in ...

... ma perché si parla proprio di lui Perché tra i giurati c'è Julia Ducournau , la regista che nel 2021, alla sua prima partecipazione in concorso al, ha vinto la Palma d'oro con Titane . I più ...Stasera il tappeto rosso inaugurale. Attesi Harrison Ford, Leonardo Di Caprio e Phoebe Waller - Bridge. Italia in concorso con Bellocchio, Moretti e Rohrwacher Il Festival dipartirà ufficialmente stasera con la premiere mondiale di Jeanne du Barry di Maïwenn, anche protagonista del film al fianco di Johnny Depp, nei panni di re Luigi XV. I più grandi nomi ...Nelc'erano sei registe a competere per l'Orso d'oro, su 19 film. A Venezia, nel 2022, su 23 film in gara per il Leone d'oro, otto erano opere di registe. Nel 2012 ain gara non c'era ...

Cannes, polemica su Johnny Depp nei panni di Luigi XV. Il direttore Fremaux: “Non difendiamo gli stupratori, … La Stampa

Televisione Spettacolo People Cultura Showbiz Look da Vip L'Isola dei Famosi Amici 22 Grande Fratello Vip 2022 Venezia 79 Festival di Cannes 75 Vernice Coming Soon Supercinema Adesso Teatro ...Selezionato come film d'apertura della Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2018, dove ha ricevuto il premio della critica, narra le origini del narcotraffico in Colombia attraverso la ...