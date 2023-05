Cannes 2023 | da Johnny Depp a Scarlett Johansson | tutte le star in arrivo al festival

Leggi su movieplayer

(Di martedì 16 maggio 2023) Ildista per prendere il via con la consueta parata di stelle del cinema internazionale, ecco i nomi più attesi sul red carpet della Croisette. Ildista per prendere il via e, come da tradizione, sulla Croisette stanno per arrivare da tutto il mondo ledel cinema che sfileranno sul red carpet e parteciperanno ai tanti eventi in programma. In questa edizione numero 76, in programma dal 16 al 27 maggio, sono davvero tanti i nomi attesi: da, protagonista del film di apertura, a Harrison Ford, che presenterà il nuovo capitolo delle avventure di Indiana Jones, senza dimenticare la coppia composta da Pedro Pascal ed Ethan Hawke, o i protagonisti del cinema italiano, dalla madrina ...