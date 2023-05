Cannes 2023 | Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo di nuovo insieme sul red carpet

I capelli azzurri, a sorpresa, di nuovo in trend, aComplice il red carpet d'apertura del Festival, l'azzurro turchino (in testa) torna alla ribalta, a qualunque età. Estroso e divertente, dona moltissimo sui tagli corti. Le alternative Il ...Johnny Depp fa il suo ingresso trionfale al Festival di, con una ovazione di amore da parte dei fan che lo hanno aspettato con grande ...AGI - 'Ci sono molti festival nel mondo ma c'è solo una'. Così Michael Douglas , accolto da una standing ovation in sala, ricevendo la Palma d'Oro d'Onore in omaggio ai suoi 55 anni di carriera. Nel suo discorso di ringraziamento, in cui non sono ...

Festival di Cannes 2023, tutti i look sul red carpet della cerimonia inaugurale (e i nostri voti) Vanity Fair Italia

Un ritorno che sa di riscatto. Johnny Depp ha aperto alla grande la 76esima edizione del festival di Cannes. L'attore americano, sessant'anni il 9 giugno prossimo, ha mandato in tilt la Croisette, ...Johnny Depp viene accolto dai fan nel suo trionfale ritorno a Cannes dopo il difficile processo contro la ex moglie Amber Heard ...