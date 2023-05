Cannes 2023 | bufera social su Johnny Depp | il bagno di folla non basta

Leggi su dilei

(Di martedì 16 maggio 2023) Aè arrivato il Re.diper, urla e grida, quasi come durante i magnifici anni ’90. Ma l’uomo che ha calcato il red carpet non è la stessa persona di allora. Ha abbozzato qualche sorriso, ha ricercato lo sguardo delle persone al suo fianco, dei colleghi e dei fan. La polemica, però, non si è fermata: una vera e propria(in pieno stile) sull’attore, proveniente dai. E ci siamo di nuovo e ancora, perché quello che avrebbe dovuto essere il suo ritorno in pubblico si è trasformato in una sorta di carrozzone, tra chi lo ama e chi lo odia.: la polemica dei fan di Amber Heard Il film scelto per l’apertura della kermesse ...