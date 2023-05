Campania | oggi allerta meteo flop | si temono proroga e scuole chiuse per domani

AGI - L'ondata di maltempo sull'Italia è destinata a persistere almeno fino al weekend epotrebbe causare problemi soprattutto in Emilia - Romagna, dove è scattata un'allerta rossa per ...,...La mappa dell'allerta della Protezione civile per, martedì 16 maggio, comprende anche quella di colore arancione nelle Marche, in Sicilia e in. Gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, ..., spiega l'esperto, 'avremo più di 100 mm di pioggia cioè 100 litri per metro quadrato in Emilia Romagna, accumuli simili non sono esclusi anche trae Calabria tirrenica, mentre dovrebbe ...

Oggi in Campania maltempo e scuole chiuse. Attesa per bollettino meteo di domani, 17 maggio Fanpage.it

Mercoledì 17: molto instabile al Centro-Sud e in Emilia-Romagna con piogge e forti temporali. Giovedì 18: maggiore variabilità al Centro-Sud; instabile con piogge sparse al Nordovest e Toscana. Venerd ...Di Mens Moretta Oggi , martedì 16 maggio 2023, un’ordinanza del sindaco Carlo Marino prevede la chiusura delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado a Caserta, così come accade in molti altri comuni ...