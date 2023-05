Campania | è proroga allerta meteo La possibile decisione sulle scuole

Marche SenigalliaPiano di Sorrento Sicilia Palermo Notizia in aggiornamento Differenza ... come ad esempio i 180 giorni per l'anno di prova o la/conferma di una supplenza. In generale,...... ha emanato un nuovo avviso per la giornata di domani che estende l'allerta meteo Gialla a tutta la. LaDalle 9 alle 21 di lunedì 15 maggio si prevedono precipitazioni, anche a ...... in Emilia - Romagna,e Abruzzo il limite minimo per le spiagge libere è del 20 per cento, ... 244) prorogò al 31 dicembre 2018 la scadenza delle concessioni in essere, e poi una nuova- ...

Campania, proroga allerta meteo al 17 maggio 2023: si passa al giallo ExPartibus

La Protezione Civile della Regione Campania ha deciso di prorogare l’allerta meteo attualmente in corso per ulteriori 24 ore. Grazie all’attenuazione dei fenomeni prevista a partire dalla serata di ...Domani ancora maltempo in Campania ma non sarà allerta meteo arancione: pioggia e possibili temporali fino alle ore 21 di mercoledì 17 maggio ...