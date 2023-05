Calenda “Gruppioni a Iv? Dirlo prima sarebbe stato più elegante”

Leggi su iltempo

(Di martedì 16 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo appreso stamattina da un giornale di questo “scippo””. Lo scrive sui social Carloin merito al passaggio della deputata di Azione, Naike, a Iv. “Faccio i migliori auguri a Naike – aggiunge-. Ogni scelta è legittima e rispettabile. Mi permetto solo di notare che, per rispetto alla comunità che l'ha eletta sei mesi fa quasi senza conoscerla, una comunicazione preventivastata più. Ma immagino che l'uscita a sorpresa fosse parte dell'accordo di ingaggio. Questa vicenda, altrimenti irrilevante, spiega bene la distanza nei comportamenti con Matteo Renzi. Mentre noi eravamo impegnati in giro per l'Italia a sostenere le liste, spesso fatte insieme, per le amministrative lui era in queste faccende affaccendato. Buona strada”.-foto ...