Calciomercato Milan | si tenta l’affare Morata

Leggi su 11contro11

(Di martedì 16 maggio 2023) Ildi Stefano Pioli è uscito sconfitto dall’ultimo match di Serie A contro lo Spezia per 2-0 ed ora è atteso dal ritorno della semifinale di Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi. I rossoneri dovranno compiere un vero e proprio miracolo per ribaltare l’andata e conquistare il pass per la finale in cui potrebbero incontrare una tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Manchester City di Pep Guardiola. La stagione dei rossoneri in campionato è stata ricca di alti e bassi mentre in Champions League è ancora vivo il sogno legato alla finale. La società rossonera, intanto, pensa alla prossima finestra di mercato estiva in cui l’obiettivo principale è la ricerca di una nuovo attaccante: secondo El Gol Digital, ilavrebbe messo nel mirino Alvaroper il prossimoe il ds Frederic ...